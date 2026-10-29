Госдума приняла проект трехлетнего бюджета в первом чтении«За» проголосовали 372 депутата
Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. За документ проголосовали 372 депутата, 51 воздержался, против не выступил никто. Всего в голосовании приняли участие 423 парламентария.
Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 г. доходы ожидаются в размере 45,8 трлн руб., расходы – 51 трлн руб., а в 2029 г. – 48,6 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно. Дефицит в оба года составит 1,9% ВВП.
26 октября руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин сообщил, что депутаты фракции приняли консолидированное решение поддержать проект бюджета в первом чтении. Решение было принято по итогам собрания фракции, посвященного рассмотрению законопроекта.
30 сентября правительство внесло проект трехлетнего бюджета в Госдуму. Документ предусматривает постепенное снижение дефицита федерального бюджета относительно ВВП в течение трех лет.