Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 502,82+0,42%RTSI977,33+0,42%RGBI112,36+0,04%RGBITR778,12+0,07%
Главная / Экономика /

Госдума приняла проект трехлетнего бюджета в первом чтении

«За» проголосовали 372 депутата
Анна Виноградова
Юлия Малева
Пресс-служба ГД РФ
Пресс-служба ГД РФ

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. За документ проголосовали 372 депутата, 51 воздержался, против не выступил никто. Всего в голосовании приняли участие 423 парламентария.

Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 г. доходы ожидаются в размере 45,8 трлн руб., расходы – 51 трлн руб., а в 2029 г. – 48,6 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно. Дефицит в оба года составит 1,9% ВВП.

Читайте также:Комитет по бюджету предупредил о возможных рисках недополучения доходов казны

26 октября руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин сообщил, что депутаты фракции приняли консолидированное решение поддержать проект бюджета в первом чтении. Решение было принято по итогам собрания фракции, посвященного рассмотрению законопроекта.

30 сентября правительство внесло проект трехлетнего бюджета в Госдуму. Документ предусматривает постепенное снижение дефицита федерального бюджета относительно ВВП в течение трех лет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её