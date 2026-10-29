Ушаков: проведение переговоров по Украине зависит от действий Киева

Он пояснил, что сроки связаны не только с большим количеством праздничных мероприятий в России, но и с возможными действиями Украины. «Мы посмотрим, как украинские наши соперники там поведут себя в эти дни. Это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение. Это логично», – отметил помощник президента.