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Ушаков: проведение переговоров по Украине зависит от действий Киева

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине после 4 ноября будет зависеть в том числе от действий украинской стороны в праздничные дни. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По его словам, ранее речь шла о том, что о возобновлении переговоров объявят после Дня народного единства. «Как сейчас это будет, я не знаю, может, поменяется. Но ясно, что переговоры будут. Не до этого, а только после этого», – сказал Ушаков.

Он пояснил, что сроки связаны не только с большим количеством праздничных мероприятий в России, но и с возможными действиями Украины. «Мы посмотрим, как украинские наши соперники там поведут себя в эти дни. Это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение. Это логично», – отметил помощник президента.

29 октября Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, точная дата будет определена в ближайшее время.

Помощник президента, комментируя возможность переговоров с Европой, также заявлял, что российской стороне, вероятно, придется говорить с «не очень симпатичными» людьми.

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