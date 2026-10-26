Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,07+0,05%LIFE1,675-0,59%VEON-RX78,7+0,9%IMOEX2 477,65+0,53%RTSI969,13+0,53%RGBI111,86+0,05%RGBITR773,71+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЕР поддержит проект бюджета на 2027–2029 годы

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Фракция «Единая Россия» в Госдуме приняла решение поддержать в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Об этом заявил руководитель фракции Дмитрий Кобылкин, передает «РИА Новости».

По словам Кобылкина, консолидированное решение поддержать проект бюджета было принято на собрании депутатов фракции в Госдуме, посвященном рассмотрению бюджетного законопроекта перед его первым чтением.

21 октября председатель партии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на реализацию народной программы «Единой России» в проекте федерального бюджета на 2027–2029 гг. предусмотрено более 18 трлн руб. По его словам, партия обсудила работу над бюджетом на ближайшие три года с представителями правительства и Федерального собрания.

30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028–2029 гг. В будущем году доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они составят 45,8 трлн, в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её