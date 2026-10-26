ЕР поддержит проект бюджета на 2027–2029 годы
Фракция «Единая Россия» в Госдуме приняла решение поддержать в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Об этом заявил руководитель фракции Дмитрий Кобылкин, передает «РИА Новости».
По словам Кобылкина, консолидированное решение поддержать проект бюджета было принято на собрании депутатов фракции в Госдуме, посвященном рассмотрению бюджетного законопроекта перед его первым чтением.
21 октября председатель партии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на реализацию народной программы «Единой России» в проекте федерального бюджета на 2027–2029 гг. предусмотрено более 18 трлн руб. По его словам, партия обсудила работу над бюджетом на ближайшие три года с представителями правительства и Федерального собрания.
30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028–2029 гг. В будущем году доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они составят 45,8 трлн, в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.