Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,226-0,97%BSPBP34,5-0,29%CHKZ15 200+0,33%IMOEX2 448,62-0,86%RTSI940,99+0,25%RGBI112,1+0,4%RGBITR774,08+0,42%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев: на Народную программу ЕР в проекте бюджета заложили 18 трлн рублей

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Более 18 трлн руб. предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2027–2029 гг. на реализацию Народной программы «Единой России». Об этом сообщил председатель партии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

По его словам, партия обсудила работу над бюджетом на ближайшие три года с представителями правительства и Федерального собрания. Медведев отметил, что главная задача «Единой России» – выполнить обязательства перед гражданами, отраженные в Народной программе.

«На ее реализацию в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 трлн руб.», – заявил он.

30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028–2029 гг. В будущем году доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они составят 45,8 трлн, в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.

11 сентября председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов сообщил, что Народная программа «Единой России» придаст импульс развитию малых городов. По его словам, Народная программа партии включает 1600 проектов в малых городах, обеспеченных финансированием. Создано инфраструктурное меню, позволяющее регионам получать дополнительные средства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте