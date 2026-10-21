Медведев: на Народную программу ЕР в проекте бюджета заложили 18 трлн рублей
Более 18 трлн руб. предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2027–2029 гг. на реализацию Народной программы «Единой России». Об этом сообщил председатель партии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.
По его словам, партия обсудила работу над бюджетом на ближайшие три года с представителями правительства и Федерального собрания. Медведев отметил, что главная задача «Единой России» – выполнить обязательства перед гражданами, отраженные в Народной программе.
«На ее реализацию в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 трлн руб.», – заявил он.
30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028–2029 гг. В будущем году доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они составят 45,8 трлн, в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.
11 сентября председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов сообщил, что Народная программа «Единой России» придаст импульс развитию малых городов. По его словам, Народная программа партии включает 1600 проектов в малых городах, обеспеченных финансированием. Создано инфраструктурное меню, позволяющее регионам получать дополнительные средства.