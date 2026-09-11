Пахомов: Народная программа «Единой России» даст импульс развитию малых городов

11 сентября – последний день предвыборных дебатов в федеральном телеэфире. С 31 августа они транслировались по «Первому каналу», «России 1», «России 24», ОТР и ТВЦ. В числе основных обсуждаемых кандидатами в депутаты Госдумы тем (их определяли телеканалы) – защита традиционных ценностей, демография, поддержка сельского хозяйства, адаптация участников спецоперации, регулирование интернета и др.