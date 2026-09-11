Пахомов: Народная программа «Единой России» даст импульс развитию малых городов
Народная программа «Единой России» придаст импульс развитию малых городов, заявил председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов в ходе дебатов на телеканале ОТР.
По словам Пахомова, Народная программа партии включает 1600 проектов в малых городах, обеспеченных финансированием. Создано инфраструктурное меню, позволяющее регионам получать дополнительные средства.
«Сегодня 1000 объектов – это сети, новые котельные, новые очистные сооружения в регионах. Эта работа будет продолжена, и мы обеспечим ее деньгами на будущую пятилетку», – сказал Пахомов.
Председатель думского комитета добавил, что программа социальной газификации охватила более 1 млн домохозяйств, в планах – еще 1,6 млн в среднесрочной и 3 млн в долгосрочной перспективе. Отдельный приоритет – поддержка фермеров и сельского бизнеса, особенно участников спецоперации.
11 сентября – последний день предвыборных дебатов в федеральном телеэфире. С 31 августа они транслировались по «Первому каналу», «России 1», «России 24», ОТР и ТВЦ. В числе основных обсуждаемых кандидатами в депутаты Госдумы тем (их определяли телеканалы) – защита традиционных ценностей, демография, поддержка сельского хозяйства, адаптация участников спецоперации, регулирование интернета и др.