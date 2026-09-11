Чем запомнились дебаты на думских выборах

Чем запомнились дебаты на думских выборахЭто зрелище может привлечь сторонников партий, считает эксперт
11 сентября – последний день предвыборных дебатов в федеральном телеэфире. С 31 августа они транслировались по «Первому каналу», «России 1», «России 24», ОТР и ТВЦ.
Среди основных обсуждаемых кандидатами в депутаты Госдумы тем (их определяли телеканалы) оказались защита традиционных ценностей, демография, поддержка сельского хозяйства, адаптация участников спецоперации, регулирование интернета и др. Яркие моменты дебатов выделить сложно, отметил политконсультант Олег Бондаренко.
Их формат, как он прописан в российском законодательстве, – это обращение прежде всего к базовому электорату партий, поэтому и эффект незначительный, считает президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Сейчас главный нерв кампании – как можно больше склонить на свою сторону неопределившихся, а дебаты – это, конечно, в первую очередь зрелище для твердых сторонников», – сказал он «Ведомостям».
Одним из самых запоминающихся моментов в дебатах для действующего депутата ГД Михаила Делягина (баллотируется по округу в Москве от «Справедливой России», СР) стало «прекрасное» исполнение песен представителем «Коммунистов России» Олегом Лихачевым. «Коммунисты России» делают дела, «Коммунисты России» отвечают за слова», – пел он в эфире ТВЦ. «Они показали разницу между коммунистическими партиями. Одни (речь о КПРФ. – «Ведомости») говорят, другие поют», – сказал Делягин «Ведомостям».
Также депутат отметил выступления «Единой России» (ЕР). «Они были очень сдержанны, очень тихие, говорили аккуратно», – поделился он. В ЛДПР, продолжает он, есть ораторы, но они «не приучены» к дебатам, что особенно заметно после утраты Ярослава Нилова и Станислава Наумова, добавил он. Оба этих депутата Госдумы избирались от ЛДПР, но не продолжили карьеру в этой партии и в девятый созыв не баллотируются.
Среди ярких моментов – словесная перепалка за кулисами перед началом программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» между вице-спикером Госдумы Петром Толстым (ЕР) и популярным видеоблогером Николаем Бондаренко (КПРФ). Последний выложил эту видеозапись в интернет. Бондаренко спрашивал у Толстого, какие самые полезные для людей законы ЕР приняла за последние 25 лет.
Единоросс назвал повышение налогов, поскольку на эти деньги строятся детские сады и клиники, оптимизацию системы здравоохранения и запрет англоязычных вывесок. Толстой в ответ спросил у Бондаренко, как коммунисты «упустили» страну (СССР). Регистрацию коммуниста на выборах аннулировали после штрафа в 1000 руб. за демонстрацию экстремистской символики по ст. 20.3 КоАП.
Также в соцсетях активно обсуждались дебаты, в которых участвовал кандидат от Партии прямой демократии Алексей Чернов: он за 25 секунд описал позицию по поддержке семьи, а затем молчал в течение еще 35 отведенных ему секунд. Дебаты превратились в презентацию программ, «а хочется дискуссий», сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). «Жаль, что мы не можем задавать друг другу вопросы», – добавил он.
ЛДПР пришлось сложнее других: это первые дебаты партии без основателя Владимира Жириновского и справиться с этим вызовом убедительно у них не получилось, полагает Костин. То, что приносит подписчиков и лайки в социальных сетях, не всегда выигрышно смотрится в эфире федеральных каналов, отметил он. СР показала разноплановую дебатную команду – Валерий Гартунг, Делягин и др., считает эксперт.
В целом прошедшие мероприятия подтвердили сложившийся статус-кво, считает Костин. ЕР, по его словам, подтвердила лидерские позиции: политики-ветераны Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Анна Кузнецова «профессионально отрабатывали политическую задачу». Другие партии, по мнению эксперта, ярких выступлений не показали – все прошло по достаточно предсказуемому сценарию. Наряду со слотами для дебатов у 10 участвующих в выборах в Госдуму партий есть в федеральном телеэфире время и для размещения агитационных роликов. Агитация продлится до 18 сентября. На последнем этапе кампании основные драйверы рейтинга – работа территориальных групп, политическая реклама, дебаты и медиасопровождение, говорил «Ведомостям» Костин.
Например, «Единая Россия» использует возможности первой пятеркой своего списка. Кандидаты снимаются в роликах с различными лидерами мнений, которые «встраиваются» в образ каждого из них. Так, с первым номером списка, главой МИД РФ Сергеем Лавровым появляются главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, летчик-космонавт Сергей Крикалев и др. В роликах с мэром Москвы Сергеем Собяниным появляются главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко, хирург-онколог Андрей Каприн и др.