Чем запомнились дебаты на думских выборах

Также депутат отметил выступления «Единой России» (ЕР). «Они были очень сдержанны, очень тихие, говорили аккуратно», – поделился он. В ЛДПР, продолжает он, есть ораторы, но они «не приучены» к дебатам, что особенно заметно после утраты Ярослава Нилова и Станислава Наумова, добавил он. Оба этих депутата Госдумы избирались от ЛДПР, но не продолжили карьеру в этой партии и в девятый созыв не баллотируются.