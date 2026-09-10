Десять дней до выборов в Госдуму: отличие от 2021 года

Губернатор Орловской области, секретарь ЦК КПРФ Андрей Клычков говорит, что в регионе проходят выборы всех уровней. «КПРФ раньше многих в этом году начала избирательную кампанию – это касается и наружной агитации, это касается и работы кандидатов, – отметил он. – Поэтому надеемся, что результаты в этом году будут выше, чем на выборах 2021 г.». По его оценке, коммунисты ведут кампанию активнее, чем в прошлый раз. «Надеюсь, что партийные организации также активно поработают, а дальше будут участвовать в контроле за ходом голосования», – добавил Клычков.