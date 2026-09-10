Десять дней до выборов в Госдуму: отличие от 2021 года

Десять дней до выборов в Госдуму: отличие от 2021 годаИзвестные политики ответили на вопрос «Ведомостей» о том, как идет избирательная кампания
Через 10 дней состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Пять лет назад, в 2021 г., избирательная кампания проходила на фоне ограничений из-за коронавируса. В этом году ситуация иная.
В нынешней избирательной кампании другой фон, поэтому на фоне специальной военной операции партии по-другому конкурируют – они должны оберегать страну, считает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. «Я считаю, что в конкуренции есть большая польза, когда люди могут отстаивать разные позиции и мнения, – заявил он «Ведомостям». – Сейчас есть такая приглушенность высоты звука – в этом много положительных сторон, поскольку идет более сутевой разговор. Но это дает и меньше яркости в кампании».
На нынешнюю кампанию партии тратят меньшие бюджеты, чем в 2021 г., говорит Нечаев: «Используется меньше инструментария, и сама политическая среда обеднела. Людям стало чуть труднее жить. И сейчас какие-то дорогие перформансы неуместны». Он напоминает, что в 2021 г. «Новые люди» на выборы шли почти с нулевой базы, сейчас же избиратели про партию знают: «Мы благодарны [писателю Николаю] Чернышевскому за фразу про «новых людей» – концепцию «нового человека», которым был герой романа «Что делать?».
«Думская кампания – 2026 проходит в кардинально иных реалиях – условиях специальной военной операции, экономического, санкционного давления, – сказал «Ведомостям» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. – И, с одной стороны, это повышает риски того, что наши внешние противники попытаются использовать выборы для расшатывания внутренней ситуации». Всем участникам избирательного процесса, всем ответственным политическим силам нужно иметь в виду эту возможность, «не играть на руку врагу», сказал Миронов.
Выборы проходят на фоне того вызова, с которым борется наша страна с учетом проходящей специальной военной операции, сказал «Ведомостям» глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия»). «Сегодня Запад, понимая, что он на поле боя не победит, хочет раскачать страну изнутри – экономическим давлением, блокировкой экспорта, беспилотниками, которые полетели вглубь России, причем не по военным объектам, – заявил единоросс. – Это давление на народ с желанием раскачать ситуацию изнутри».
По его мнению, результаты выборов – это показатель настроений в обществе. Если Запад увидит, что общество раскололось и нет объединения вокруг одной партии и президента, значит, «они своего добиваются и, значит, еще можно продлить войну, продолжать санкции, блокировки, провокации».
«Если же они увидят, что народ сплотился, значит, они поймут, что надо принимать наши условия и заканчивать все это. Поэтому сегодня выборы в Госдуму – это выборы не конкретной партии или депутата. Выборы в этом сентябре – это проверка страны на прочность и сплоченность», – считает он. На выборах надо показать консолидацию вокруг партии президента, полагает Цыденов: «Значимость этих выборов гораздо выше, чем просто формирование парламента».
Губернатор Орловской области, секретарь ЦК КПРФ Андрей Клычков говорит, что в регионе проходят выборы всех уровней. «КПРФ раньше многих в этом году начала избирательную кампанию – это касается и наружной агитации, это касается и работы кандидатов, – отметил он. – Поэтому надеемся, что результаты в этом году будут выше, чем на выборах 2021 г.». По его оценке, коммунисты ведут кампанию активнее, чем в прошлый раз. «Надеюсь, что партийные организации также активно поработают, а дальше будут участвовать в контроле за ходом голосования», – добавил Клычков.
Пять лет назад была пандемия, ограничения на проведение публичных мероприятий, сейчас кандидаты от партии активно работают и организуют встречи, говорит вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Повестка тоже поменялась. Если пять лет назад основной темой была борьба с коронавирусом, ограничения в экономике, а сейчас на первом плане вопросы, связанные с безопасностью, специальной военной операцией, поддержкой ее участников и их семей», – считает он.