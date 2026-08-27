Какими Элла Памфилова видит «выборы будущего»

«Развитие коммуникационных технологий дает возможность для развития и технологий электорального процесса. Но в любом случае их внедрение занимает годы, и каким будет электоральный процесс через пять лет – сказать трудно», – говорит Костин. Он полагает, что действительно введут электронный реестр избирателей, ДЭГ расширят до большого числа регионов: «Возможно, будет увеличиваться и доля использования ИИ в избирательном процессе – не только для проверки подписных листов, но и, к примеру, для анализа видеонаблюдения». Точно можно ожидать, что технологии, которые сейчас используются в ходе федеральных кампаний, начнут использовать на муниципальных и региональных, отмечает он.