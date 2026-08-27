Какими Элла Памфилова видит «выборы будущего»Страну ждет единый электронный реестр избирателей, голосование через спутниковую связь и другие новшества
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о «выборах будущего». Об этом говорится в ее статье «Архитектура современных выборов. Прозрачность. Удобство. Суверенитет», которая опубликована в № 16 журнала «Блокнот гражданского просвещения» («Ведомости» ознакомились с публикацией). По словам главы ЦИК, в будущем среди технологических изменений – создание единого электронного реестра избирателей, организация голосования в труднодоступных и отдаленных районах через спутниковую связь, оборудование избирательных участков комплексами электронного голосования нового поколения и ряд других новаций.
К современным стандартам выборов Памфилова относит дистанционное электронное голосование (ДЭГ), цифровые сервисы на портале ЦИК и «Госуслуги», проверку подписных листов с использованием искусственного интеллекта (ИИ), механизм «Мобильный избиратель», систему видеонаблюдения, электронное голосование на участках и электронные списки избирателей, сбор подписей через портал «Госуслуги», применение протоколов УИК с машиночитаемым кодом, общественное наблюдение, «ИнформУИК» и др. На портале «Госуслуги» и сайте ЦИК России реализовано более 30 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса, пишет Памфилова. В 2026 г. запущена система ГАС «Выборы 2.0», которая сделана на отечественном софте и независима от интернета. Избирательной системе России нет равных в технологическом развитии, считает глава ЦИК.
Описывает Памфилова в статье проведение выборов в «непростое время». Она говорит, что во время подготовки к выборам президента 2024 г. система прошла дополнительную проверку на прочность. Тогда на выборах использовались дополнительные формы для голосования – вне помещения, экстерриториальные участки, голосование по местонахождению, ДЭГ, многодневное голосование и др. По ее словам, все это уже стало «неотъемлемой частью избирательного процесса». Такие решения упрощают процедуры для избирателей, расширяют возможности для кандидатов и партий и оптимизируют работу организаторов выборов, считает она.
Среди основных качеств российской избирательной системы Памфилова называет устойчивость, залогом которой стало сочетание человеческого потенциала и передовых технологических решений. По ее словам, внутри избирательной системы создана взаимоподдерживающая и уважительная атмосфера, которая передается от членов комиссий к избирателям. Это необходимо, поскольку психоэмоциональное состояние общества таково, что оно обостренно сейчас реагирует на черствость, хамство и фальшь, а самое главное – на административное и иное принуждение к голосованию на выборах, поскольку ответом на это может быть «фига в кармане», пишет глава ЦИК. Участники комиссий терпеливо информируют граждан об их возможности на выборах, доказательством этого тезиса она называет проект адресного информирования «ИнформУИК».
Система избиркомов России представляет собой «полный срез страны по общественно-политическому, социокультурному, национальному, конфессиональному, профессиональному и всем другим аспектам», говорится в статье. Не менее половины членов комиссий – представители действующих партий, вторая половина – представители гражданского общества. По ее словам, существует многоступенчатая система контроля за выборами – на уровне комиссий, наблюдатели от партий, общественное наблюдение и видеонаблюдение, а на федеральных выборах – и международное наблюдение.
Большинство стран думают о том, как развивать и совершенствовать избирательные технологии, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Во многих странах есть кризис политического участия. Мир находится на пороге новой технологической волны, которая изменит представление о практиках взаимодействия граждан с государством, государственными сервисами, повседневным потреблением и получением услуг. И организаторы электорального процесса стараются приспособиться к этим изменениям и использовать их для улучшения процедуры». Действительно, «ИнформУИК», ДЭГ, многодневное голосование, в том числе в нерабочие дни одновременно есть только в России, говорит Костин.
«Развитие коммуникационных технологий дает возможность для развития и технологий электорального процесса. Но в любом случае их внедрение занимает годы, и каким будет электоральный процесс через пять лет – сказать трудно», – говорит Костин. Он полагает, что действительно введут электронный реестр избирателей, ДЭГ расширят до большого числа регионов: «Возможно, будет увеличиваться и доля использования ИИ в избирательном процессе – не только для проверки подписных листов, но и, к примеру, для анализа видеонаблюдения». Точно можно ожидать, что технологии, которые сейчас используются в ходе федеральных кампаний, начнут использовать на муниципальных и региональных, отмечает он.