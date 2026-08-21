Как дело о снятии «Яблока» влияет на думскую кампанию

Механизм сноса кандидатов за нарушение авторских прав существует давно и в КПРФ к нему адаптировались, но сейчас меняется принцип правоприменения, отмечает руководитель юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Георгий Камнев. По его словам, Матвеев столкнулся с новацией: его сняли не за непосредственное нарушение авторских прав, а за то, что он у себя на официальном сайте разместил ссылку на QR-код, который вел на его аккаунт в соцсети. И теперь суд рассматривает уже весь аккаунт как агитационный материал, хотя он не заявлялся таковым, указал Камнев.