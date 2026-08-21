Как дело о снятии «Яблока» влияет на думскую кампанию

Как дело о снятии «Яблока» влияет на думскую кампаниюОт аналогичных претензий вынуждены защищаться и парламентские партии
Отмена регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму из-за нарушений прав интеллектуальной собственности и финансирования избирательной кампании является «соразмерной мерой ответственности с учетом характера и количества таких нарушений». К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда (ВС), с определением которой ознакомились «Ведомости».
Суд первой инстанции, несмотря на доводы «Яблока», верно определил обстоятельства, «имеющие значение для административного дела», говорится в тексте. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму и «всестороннем исследовании» доказательств, которых было достаточно, для того чтобы принять законное и обоснованное решение. Кроме того, при вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, в связи с чем основания для отмены или изменения решения в апелляционном порядке нет, указал ВС.
В августе 2026 г. ВС по жалобе «Родины» установил, что «Яблоко» нарушило авторские права, например при использовании в интервью Григория Явлинского строки из стихотворения «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина, а также фразы «лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров». Нарушением суд счел также отсутствие согласия правообладателей на распространение эмблем политических партий и иллюстрации к фрагменту из книги Льва Толстого «Война и мир» и т. д.
Самарский облсуд 14 августа лишил регистрации депутата Госдумы, кандидата от КПРФ Михаила Матвеева. Истец – его соперник в округе Анна Саранцева из Партии пенсионеров обвинила коммуниста в незаконном использовании в агитации фотографий и шрифтов Microsoft.
Матвеев после снятия с выборов (которое он обжаловал 19 августа) подал иск об отмене регистрации кандидата по своему округу от «Единой России» (ЕР) Александра Живайкина, который зеркально повторяет иск Саранцевой. Коммунист обнаружил в соцсетях единоросса аналогичное использование шрифтов Microsoft. Суд открыл предварительное заседание по иску 20 августа, оно продолжится 21 августа.
Механизм сноса кандидатов за нарушение авторских прав существует давно и в КПРФ к нему адаптировались, но сейчас меняется принцип правоприменения, отмечает руководитель юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Георгий Камнев. По его словам, Матвеев столкнулся с новацией: его сняли не за непосредственное нарушение авторских прав, а за то, что он у себя на официальном сайте разместил ссылку на QR-код, который вел на его аккаунт в соцсети. И теперь суд рассматривает уже весь аккаунт как агитационный материал, хотя он не заявлялся таковым, указал Камнев.
В связи с этим партийных кандидатов проинструктировали, чтобы в агитации не было ссылок на их соцсети, сообщил коммунист «Ведомостям». Новелла этого цикла заключается в том, что теперь сайт могут признать отдельным агитматериалом, как это сделали с «Яблоком», подтверждает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.
Параллельно депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, Алексей Куринный, Денис Парфенов и Владимир Исаков внесли в Думу законопроект, предлагающий исключить нарушение законодательства об интеллектуальной собственности из оснований для снятия кандидата или партийного списка с выборов. Норма вводилась для того, чтобы защитить интересы правообладателей, которые могут пострадать из-за незаконного использования объектов их интеллектуального труда, но сейчас она используется в основном не правообладателями, а участниками выборов, сказано в пояснительной записке.
Снятие кандидатов за нарушение авторских прав – это тренд последних пяти лет и даже удивительно, что пока подано не так много исков, отмечает юрист Максим Сикач. Скорее всего, основная волна начнется за 8–10 дней до дня голосования, полагает он. «Это применяется часто: кандидат расслабляется, а потом приходит иск, кандидата снимают, и он не успевает восстановиться до дня голосования», – сказал юрист.