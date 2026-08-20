В трети регионов смогут использовать электронные протоколы

К вопросу безопасности доставки протоколов в территориальные избирательные комиссии и избиркомы субъектов ЦИК рассчитывает вернуться, сказал Булаев. «Наше требование о том, что этот протокол должен быть доставлен немедленно по его составлении, иногда может быть сопряжено с очень сильными рисками», – отметил он. В первую очередь это касается Севастополя, Крыма, Белгорода и других приграничных территорий, в которых «ситуация к ночи становится еще более непредсказуемой», пояснил Булаев.