В трети регионов смогут использовать электронные протоколы

В трети регионов смогут использовать электронные протоколыЭта норма на выборах в Госдуму в 2026 году будет применяться впервые
На выборах в Госдуму 2026 г. региональные избиркомы впервые смогут составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования в электронном виде. Такая опция будет доступна для 32 субъектов, включая новые регионы. Соответствующий перечень утвердил Центризбирком (ЦИК) на заседании комиссии 19 августа.
Возможность подписывать итоговые протоколы голосования электронно появилась после внесения объемного пакета поправок в избирательное законодательство, которые вступили в силу в мае 2026 г. В ЦИК рассчитывают, что составление и передача документов в электронном виде «значительно облегчит труд членов избирательных комиссий, сократит время подведения итогов голосования, а также уменьшит финансовые затраты избирательных комиссий», сказал зампред ЦИК Николай Булаев.
В утвержденный перечень вошли 80 комиссий – 32 избиркома субъектов и 48 территориальных избирательных комиссий. Эту технологию опробуют в Бурятии, ДНР, Коми, Крыму, ЛНР, Туве, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском крае, Амурской, Архангельской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской, Томской, Тюменской и Херсонской областях, Севастополе, Еврейской автономной области, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
В выбранных регионах «достаточно сложная» транспортная логистика, отметил Булаев. «Иногда расстояние [от территориальных комиссий до административного центра] достигает сотен и тысяч километров. Доставка документов из территориальных избирательных комиссий – трудоемкая, финансово затратная, а иногда и достаточно опасная процедура, [особенно если] доставлять протоколы в ночи или в непогоду», – подчеркнул он.
К вопросу безопасности доставки протоколов в территориальные избирательные комиссии и избиркомы субъектов ЦИК рассчитывает вернуться, сказал Булаев. «Наше требование о том, что этот протокол должен быть доставлен немедленно по его составлении, иногда может быть сопряжено с очень сильными рисками», – отметил он. В первую очередь это касается Севастополя, Крыма, Белгорода и других приграничных территорий, в которых «ситуация к ночи становится еще более непредсказуемой», пояснил Булаев.
Перечень регионов выглядит логичным, значительная его часть – Дальний Восток, Сибирь, Крайний Север – это территории с большими расстояниями, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Там электронная передача протоколов действительно может сократить время, расходы и зависимость от транспортной доступности», – полагает он. При этом 32 субъекта уже достаточно масштабный эксперимент, поэтому хотелось бы видеть более четкие и публичные критерии отбора регионов: очевидно, что только удаленностью объясняется не весь список, сказал Гращенков «Ведомостям».
Булаев сообщил, что первые экземпляры протоколов и сводных таблиц будут формироваться, обрабатываться и храниться в ГАС «Выборы». При этом протокол будет считаться подписанным, если большинство членов избиркома поставят усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Вторые экземпляры будут на бумаге – их должны будут подписать члены комиссии с правом решающего голоса.
Из 816 членов 80 избирательных комиссий УКЭП получили 642 человека. Булаеву «очень не хотелось называть» проблемные регионы, но он сообщил, что в Забайкальском крае ее не получили 36 членов комиссий, в Камчатском крае – 38, в Красноярском крае – 29, в Амурской области – 8, в Архангельской области – 9, в Тюменской области – 10. «В Тюмени 10 – это все члены избирательной комиссии субъекта. Я думаю, что все-таки нам нужно сейчас предпринять дополнительные усилия, чтобы УКЭП были получены всеми членами комиссии», – сказал Булаев.
Усиленная электронная подпись позволяет установить, кто подписал протокол, и выявить его изменение после подписания, но сама по себе она не делает процедуру прозрачнее – прозрачность зависит от возможности сопоставить электронный документ с первичными протоколами и данными нижестоящих комиссий, добавил Гращенков. Основной риск здесь скорее не в хакерах, а в сокращении привычной наблюдаемой бумажной цепочки, указал эксперт.