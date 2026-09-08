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Раздача думских портфелей

Партии готовятся к распределению руководящих постов в Госдуме
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Для наиболее опытных и популярных кандидатов в Госдуму вопрос прохождения в новый созыв уже кажется решенным. Наиболее насущным для них является вопрос, какой пост на Охотном Ряду они получат?

450 депутатов можно поделить по крайней мере на три касты обладателей «думских портфелей». По Конституции все депутаты равны, но, очевидно, есть те, кто равнее.

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