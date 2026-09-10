Губернаторы перестали ходить на предвыборные дебаты

Губернаторы перестали ходить на предвыборные дебатыЭто закрепляет референдумный выбор глав субъектов
Впервые за несколько лет ни один действующий губернатор, участвующий в выборах, не ходит на дебаты, обратили внимание «Ведомости». В единый день голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября прямым волеизъявлением граждан будут избраны главы восьми субъектов, еще трое – голосованием в заксобраниях из числа внесенных президентом кандидатур. В 2025 г. в дебатах участвовали врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Неучастие губернаторов в предвыборных дебатах (в регионах, где они выступают и кандидатами в кампании «Единой России», ЕР), – сознательный отказ от «сиюминутных» политических очков в телеэфире и выбор в пользу созидательной работы, сказал «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов (ЕР). Впрочем, это касается не только единороссов – губернатор Ульяновской области Алексей Русских, которому предстоит переизбрание на второй срок, является членом КПРФ.
«Не сказать, что это новация, если смотреть на кампании последних лет. Интерес и явку сторонников дают реальные свершения, это понятно всем. В форматах дебатов ЕР при этом широко представлена лидерами мнений – партийцами, которые через эфиры и в полемике с оппонентами, опираясь на компетенции, раскрывают аудиториям подходы партии, векторы народной программы», – говорит Перминов. По его словам, это «абсолютно осознанный и прагматичный подход, отвечающий духу времени».
Где в 2026 г. пройдут прямые выборы губернаторов
• Брянская область
• Пензенская область
• Тверская область
• Ульяновская область
• Мордовия
• Тува
• Чечня
«Сегодняшняя избирательная система и общество в целом требуют не шоу, а конкретных результатов. Избирателю нужны взвешенные, фундированные решения, а не громкие лозунги, и наши дебатеры ведут большую работу для изложения позиций. Наша цель – это легитимный результат, основанный на реальных делах и доверии людей», – заключил он.
За исключением Русских, кандидаты в губернаторы от КПРФ в остальных семи регионах, где пройдут прямые выборы, в дебатах участвуют, сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Пресс-секретарь компартии депутат Госдумы Александр Ющенко оставил без комментариев вопрос, почему губернатор Ульяновской области не ходит на дебаты.
Кандидаты в губернаторы от «Справедливой России» участвуют в дебатах в Мордовии, Белгородской, Брянской, Пензенской и Тверской областях, сообщил «Ведомостям» представитель партии. «Кроме того, стоит отметить, что [депутат Госдумы] Марина Ким (баллотируется в губернаторы Ульяновской области и новый созыв нижней палаты парламента. – «Ведомости») также участвует в дебатах на федеральных телеканалах в качестве одного из лидеров общефедеральной части списка на выборах», – уточнил он.
В ЛДПР и партии «Новые люди» не ответили на запросы «Ведомостей» об участии своих кандидатов в губернаторы в предвыборных дебатах.
Отсутствие губернаторов на дебатах окончательно закрепляет референдумный выбор глав регионов, считает политолог Константин Калачев, и на голосование выносится единственный предмет обсуждения – доверяют ли жители региона своему главе. «Имитационный постановочный характер дебатов опустил бы губернаторов до уровня технических кандидатов. Все губернаторы люди серьезные. У них нет времени на такую ерунду. Им работать надо», – сказал эксперт «Ведомостям».
Текущая губернаторская кампания самая согласованная по оппонентам за последние годы, обращает внимание глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Впервые не было вообще несогласованных кандидатов на этапе выдвижения. И, соответственно, если никто [из оппозиции] не собирается побеждать, губернаторам нет необходимости как-то отбиваться», – отметил он.
В этом году впервые в истории все участники губернаторских выборов прошли муниципальный фильтр, писали «Ведомости» 19 августа. Избирательные комиссии восьми субъектов Федерации зарегистрировали 39 кандидатов в губернаторы из 40 выдвинутых. Единственный, кто не был зарегистрирован, – председатель белгородского регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов даже не пытался собрать подписи муниципальных депутатов и глав, так как спустя сутки после подачи документов в избирком снялся с выборов и утратил статус выдвинутого кандидата.