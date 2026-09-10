Губернаторы перестали ходить на предвыборные дебаты

«Не сказать, что это новация, если смотреть на кампании последних лет. Интерес и явку сторонников дают реальные свершения, это понятно всем. В форматах дебатов ЕР при этом широко представлена лидерами мнений – партийцами, которые через эфиры и в полемике с оппонентами, опираясь на компетенции, раскрывают аудиториям подходы партии, векторы народной программы», – говорит Перминов. По его словам, это «абсолютно осознанный и прагматичный подход, отвечающий духу времени».