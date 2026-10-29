Средний чек премиальных туров вырос на 26,5% за год
Средняя стоимость бронирования премиального тура в 2026 г. выросла на 26,5% год к году до 449 000 руб. Об этом «Ведомостям» сообщил сервис бронирования премиальных туров Onlinetours Premium.
Средняя продолжительность отдыха увеличилась с 7,6 до 8,3 ночи. На пятизвездочные отели пришлось 84% бронирований против 80% годом ранее. Самым популярным направлением осталась Турция – около половины всех поездок, далее следуют Мальдивы (11%) и Египет (10%).
За год доля Мальдив в бронированиях выросла с 6 до 11%, а Вьетнама – с 2 до почти 7%. В Турции 95% премиальных туристов выбирали пятизвездочные отели, во Вьетнаме – 90%, в Египте – 88%. Средний чек бронирований с перелетом бизнес-классом составил около 1,6 млн руб., экономклассом – 447 000 руб. В сервисе подчеркнули, что перелеты бизнес-классом встречались лишь в 0,2% бронирований, поэтому эти данные не отражают ситуацию на всем рынке премиального туризма.
7 октября Onlinetours сообщал, что спрос на зарубежные туры за январь – сентябрь вырос на 40% год к году, а средний чек на них увеличился на 9,7% – с 187 600 до 205 900 руб. Турция традиционно заняла первое место, но ее доля сократилась с 39,6 до 36,5%. Спрос на нее вырос на 30%, средний чек – на 15%, с 199 800 до 230 300 руб.
Летом средний чек на зарубежные туры вырос на 13% и достиг 194 400 руб. Спрос кратно увеличился на азиатские направления – Вьетнам, Китай и Мальдивы. На Турцию пришлось 47% всех летних бронирований, спрос вырос на 22%, средний чек – до 229 000 руб. (+21%). Египет занял 29% рынка (+9 п.п.): спрос вырос на 115%, чек – до 192 000 руб. (+6%). Вместе две страны контролируют 76% летнего рынка.