Средний чек премиальных туров вырос на 26,5% за год

7 октября Onlinetours сообщал, что спрос на зарубежные туры за январь – сентябрь вырос на 40% год к году, а средний чек на них увеличился на 9,7% – с 187 600 до 205 900 руб. Турция традиционно заняла первое место, но ее доля сократилась с 39,6 до 36,5%. Спрос на нее вырос на 30%, средний чек – на 15%, с 199 800 до 230 300 руб.