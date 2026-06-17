Средний чек на зарубежные туры летом вырос на 13%
Аналитики сервиса Onlinetours подвели итоги бронирований зарубежных туров на лето 2026 г. Общее количество поездок выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Средний чек увеличился на 13% и достиг 194 400 руб. Спрос кратно вырос на азиатские направления – Вьетнам, Китай и Мальдивы.
«Россияне все чаще бронируют летний отпуск заранее. Турция и Египет по‑прежнему главные направления – на них приходится три четверти всех бронирований», – рассказали «Ведомостям» в Onlinetours.
На Турцию пришлось 47% всех летних бронирований. Спрос вырос на 22%, средний чек – до 229 000 руб. (+21%). Египет занял 29% рынка (+9 п. п.): спрос вырос на 115%, чек – до 192 000 руб. (+6%). Вместе две страны контролируют 76% летнего рынка.
Спрос на Вьетнам вырос почти в четыре раза (+272%), страна заняла 9% рынка при среднем чеке 219 500 руб. (+4%). Таиланд получил 7% рынка (+57% спроса, чек 165 500 руб., +4%). Китай занял 3% рынка, показав рост более чем вдвое (+108%) при чеке 198 300 руб. (–5%). Мальдивы показали рекордный рост спроса – более чем в четыре раза (+306%), заняв 1% рынка. Средний чек снизился на 20% до 420 000 руб., но остается самым высоким среди всех направлений. Индонезия нарастила долю до 0,6% (+129% спроса, чек вырос на 27% до 308 900 руб.).
Ранее, в мае, Onlinetours фиксировал рост общего спроса на зарубежные поездки на 30% при среднем чеке 173 000 руб. За четыре месяца 2026 г. бронирования туров во Вьетнам увеличились в 8,8 раза относительно аналогичного периода 2025 г. В марте продажи иностранных туров упали на 30% из-за эскалации на Ближнем Востоке, однако падение компенсировал рост спроса на дальневосточные азиатские направления.