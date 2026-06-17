Средний чек на зарубежные туры летом вырос на 13%

Спрос на Вьетнам вырос почти в четыре раза (+272%), страна заняла 9% рынка при среднем чеке 219 500 руб. (+4%). Таиланд получил 7% рынка (+57% спроса, чек 165 500 руб., +4%). Китай занял 3% рынка, показав рост более чем вдвое (+108%) при чеке 198 300 руб. (–5%). Мальдивы показали рекордный рост спроса – более чем в четыре раза (+306%), заняв 1% рынка. Средний чек снизился на 20% до 420 000 руб., но остается самым высоким среди всех направлений. Индонезия нарастила долю до 0,6% (+129% спроса, чек вырос на 27% до 308 900 руб.).