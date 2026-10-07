Средний чек на зарубежные туры с начала года вырос почти на 10%

Египет укрепил позиции и нарастил долю с 21,4% до 25,5%, спрос – на 68%. Средний чек при этом почти не изменился и остался на уровне 199 500 руб. Российские туры выбирают 8,9% пользователей Onlinetours против 9,1% год к году. Средний чек составил 67 100 руб. Таиланд на четвертом месте, его доля немного снизилась – с 9% до 7,9%. Спрос при этом вырос на 23%, средний чек – с 211 400 до 225 400 руб.