Средний чек на зарубежные туры с начала года вырос почти на 10%
Спрос на зарубежные туры за январь – сентябрь вырос на 40% год к году, а средний чек на них увеличился на 9,7% – с 187 600 до 205 900 руб., следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.
Турция традиционно заняла первое место, но ее доля сократилась с 39,6% до 36,5%. Спрос на нее вырос на 30%, средний чек – на 15%, с 199 800 до 230 300 руб.
Египет укрепил позиции и нарастил долю с 21,4% до 25,5%, спрос – на 68%. Средний чек при этом почти не изменился и остался на уровне 199 500 руб. Российские туры выбирают 8,9% пользователей Onlinetours против 9,1% год к году. Средний чек составил 67 100 руб. Таиланд на четвертом месте, его доля немного снизилась – с 9% до 7,9%. Спрос при этом вырос на 23%, средний чек – с 211 400 до 225 400 руб.
В топ направлений вошел Вьетнам, доля которого выросла с 2% до 6,5%, а спрос – в 4,5 раза. Доля ОАЭ сократилась с 9,6% до 4,6%. Китай поднялся с восьмого на седьмое место из-за безвизового режима. Спрос на него вырос в 2,4 раза, доля – с 1,7% до 2,9%, средний чек – с 223 700 до 227 000 руб.
Экзотика, напротив, подешевела. Цены на Мальдивы снизились на 10% – с 511 100 до 457 800 руб., спрос вырос почти в три раза. Сейшелы – на 17%, спрос вырос в 2,8 раза. Индонезия при стабильном чеке показала рост спроса в 2,1 раза, а Танзания – в 22 раза за счет открытия прямых рейсов.
Летом средний чек на зарубежные туры вырос на 13% и достиг 194 400 руб., сообщали в Onlinetours. Спрос кратно увеличился на азиатские направления – Вьетнам, Китай и Мальдивы. На Турцию пришлось 47% всех летних бронирований. Спрос вырос на 22%, средний чек – до 229 000 руб. (+21%). Египет занял 29% рынка (+9 п. п.): спрос вырос на 115%, чек – до 192 000 руб. (+6%). Вместе две страны контролируют 76% летнего рынка.