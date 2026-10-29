Гана начала переговоры с «Росатомом» о строительстве первой АЭС
«Мы инициировали переговоры с «Росатомом» о строительстве первой АЭС в Гане», – сообщил Махама.
Президент отметил, что страна испытывает нехватку мощностей для производства электроэнергии. По его словам, Россия могла бы оказать Гане помощь в решении этой проблемы.
28 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику. Станцию возводит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением от 2015 г. Проект предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. Россия и Египет также обсуждают возможность строительства пятого и шестого энергоблоков.
27 октября стало известно, что Мали намерена обсудить с Россией ускорение реализации проекта строительства АЭС. По данным портала Sahel Tribune, делегация страны рассчитывает ускорить подготовку технико-экономического обоснования проекта совместно с «Росатомом». В энергетическую повестку переговоров также входят вопросы переработки полезных ископаемых и поставок российских энергоресурсов.