Гана начала переговоры с «Росатомом» о строительстве первой АЭС

28 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику. Станцию возводит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением от 2015 г. Проект предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. Россия и Египет также обсуждают возможность строительства пятого и шестого энергоблоков.