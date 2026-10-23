Путин поручил определить понятие «общероссийской идентичности в архитектуре»

29 июля директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич предложила транслировать национальную идентичность россиян через архитектуру. По ее словам, идентичность территории складывается из общего уклада жизни, истории и культурной памяти населения. Она также отметила, что особый архитектурный код должен прослеживаться на всех этапах строительства.