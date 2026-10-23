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Путин поручил определить понятие «общероссийской идентичности в архитектуре»

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ определить понятие «общероссийской идентичности в архитектуре». Об этом сказано на сайте Кремля.

Вопросы, касающиеся разработки методологии определения понятия «общероссийская идентичность в архитектуре», будут изучены Советом по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве при Национальном центре «Россия».

Также будет рассмотрена уместность использования данного понятия в ходе разработки критериев, на основании которых проводится отбор проектов, участвующих во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Кабмин должен будет предоставить доклад до 15 декабря 2026 г.

29 июля директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич предложила транслировать национальную идентичность россиян через архитектуру. По ее словам, идентичность территории складывается из общего уклада жизни, истории и культурной памяти населения. Она также отметила, что особый архитектурный код должен прослеживаться на всех этапах строительства.

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