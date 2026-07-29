Национальную идентичность россиян предложили транслировать через архитектуру

В текущих непростых экономических условиях особенно важно уделять внимание архитектурному облику застройки, считает член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России, преподаватель программ ДПО РАНХиГС Евгения Муринец. По ее словам, ежегодно в стране вводится более 100 млн кв. м жилья и примерно половина из них – многоквартирные дома. В случае утраты архитектурной эстетики они могут стать «хрущевками 2.0», только в 4–5 раз плотнее и выше. Муринец подчеркнула, что предыдущий опыт типовой застройки был оправдан катастрофической нехваткой жилья для восстанавливающегося после войны населения – но сегодня такого тяжелого бэкграунда нет.