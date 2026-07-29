Национальную идентичность россиян предложили транслировать через архитектуру

Национальную идентичность россиян предложили транслировать через архитектуруУникальный подход к проектированию зданий был утрачен после распада СССР
Национальная идентичность россиян должна закладываться в архитектурных проектах, считает директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич. С таким заявлением она выступила на одной из сессий форума «Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости». По мнению Синичич, особый архитектурный код должен прослеживаться на всех этапах строительства – от создания концепции объекта до начала его эксплуатации – и определять облик российских городов.
Идентичность территории складывается из общего уклада жизни, истории и культурной памяти населения, добавила она. Архитектура же может транслировать эти ценности новым поколениям. По сути, она является «материализованной политикой, идеологией в камне», подчеркнул премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров. На каждом историческом этапе архитектура работает на решение прикладных задач государственного строительства и укрепления нации – из-за этого формирование архитектурного кода может стать масштабным вкладом в развитие суверенитета России, считает он.
Современная архитектура должна объединять природу, традиции и стремление к инновациям – и при этом быть интересной, увлекающей, «говорящей», сказал журналистам ректор Московского архитектурного института (Государственной академии) Дмитрий Швидковский. Он подчеркнул, что найти баланс между сохранением исторического наследия и развитием новых подходов к проектированию и строительству зданий сегодня непросто. Специалисты должны относиться к архитектуре как к искусству, передающему «систему современных исторических субъектов», отметил Швидковский.
Чтобы выстроить архитектурный облик городов, Минстрой предлагает распространить на всю страну практику мастер-планирования – составления единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Именно на этом этапе определяются ключевые особенности населенных пунктов, а в проекты может закладываться национальная идентичность, пояснила Синичич. На Дальнем Востоке такой подход к строительству уже развивается, но его переход на федеральный уровень потребует внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ. Соответствующее предложение уже внесено в Госдуму и может быть принято в осеннюю сессию, сообщила Синичич.
108 млн кв. м
Архитектура перекликается с традиционными ценностями населения, а потому формирует не только культурный код, но и лицо государства, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. Молодые архитекторы в регионах возрождают старинные усадьбы и храмы, проектируют новые решения, подчеркивающие самобытность народа, отметил Немцев. При этом политолог указал на отсутствие системного подхода в градостроительстве.
На архитектурную привлекательность города или конкретного района россияне обращают внимание также при выборе жилья, рассказала заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. По ее словам, многие готовы доплачивать за зеленые зоны, наличие водоемов и современную инфраструктуру. Строительство связанных единым архитектурным кодом районов Коваленко назвала «прекрасным решением» с точки зрения экономики. По ее мнению, этот подход позволит сократить затраты на проектирование городов.
В текущих непростых экономических условиях особенно важно уделять внимание архитектурному облику застройки, считает член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России, преподаватель программ ДПО РАНХиГС Евгения Муринец. По ее словам, ежегодно в стране вводится более 100 млн кв. м жилья и примерно половина из них – многоквартирные дома. В случае утраты архитектурной эстетики они могут стать «хрущевками 2.0», только в 4–5 раз плотнее и выше. Муринец подчеркнула, что предыдущий опыт типовой застройки был оправдан катастрофической нехваткой жилья для восстанавливающегося после войны населения – но сегодня такого тяжелого бэкграунда нет.