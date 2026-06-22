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Самолет «Победы» сел в Махачкале после сигнала бедствия

Ведомости

Самолет «Победы», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия. Об этом сообщили в авиакомпании.

«Рейс DP-856, следовавший по маршруту Гюмри–Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме Махачкалы», – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.

Boeing российской авиакомпании вылетел из Гюмри в 11:24 мск и примерно через час полета подал сигнал бедствия над Дагестаном, после чего снизился до высоты 3000 м. Судно направлялось в Москву, оно должно было достигнуть столицы в 15:25 мск.

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