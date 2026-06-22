Самолет «Победы» сел в Махачкале после сигнала бедствия

Boeing российской авиакомпании вылетел из Гюмри в 11:24 мск и примерно через час полета подал сигнал бедствия над Дагестаном, после чего снизился до высоты 3000 м. Судно направлялось в Москву, оно должно было достигнуть столицы в 15:25 мск.