Рейс S7 Новосибирск – Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе S7. По данным авиакомпании, из-за технической неисправности воздушное судно готовится к посадке на запасном аэродроме в Омске.
«В связи с технической неисправностью экипаж рейса S7 7099 Новосибирск – Махачкала принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске», – рассказали в пресс-службе S7. На борту могут находиться до 189 пассажиров.
30 июня авиакомпания S7 занялась расследованием обстоятельств инцидента с Boeing 737, который после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии. Самолет выполнял рейс Новосибирск – Мирный. На его борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа
22 июня самолет «Победы», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия. После этого специалисты провели оценку технического состояния воздушного судна.