Рейс S7 Новосибирск – Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе S7. По данным авиакомпании, из-за технической неисправности воздушное судно готовится к посадке на запасном аэродроме в Омске.