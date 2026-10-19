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Рейс S7 Новосибирск – Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе S7. По данным авиакомпании, из-за технической неисправности воздушное судно готовится к посадке на запасном аэродроме в Омске.

«В связи с технической неисправностью экипаж рейса S7 7099 Новосибирск – Махачкала принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске», – рассказали в пресс-службе S7. На борту могут находиться до 189 пассажиров.

30 июня авиакомпания S7 занялась расследованием обстоятельств инцидента с Boeing 737, который после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии. Самолет выполнял рейс Новосибирск – Мирный. На его борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа

22 июня самолет «Победы», летевший из Армении в Москву, сел в Махачкале после сигнала бедствия.  После этого специалисты провели оценку технического состояния воздушного судна.

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