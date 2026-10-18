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Тарантино написал сценарий для своего десятого фильма

Ведомости

Квентин Тарантино подтвердил, что завершил работу над сценарием своего десятого и, как ожидается, последнего полнометражного фильма. Об этом режиссер заявил в эфире «Шоу Грэма Нортона», пишет Variety.

По словам Тарантино, он не намерен немедленно запускать проект в производство. Сначала режиссер хочет завершить работу над своей пьесой The Popinjay Cavalier, затем провести время с семьей и только после этого решить, как действовать дальше. «Я написал сценарий, который мне действительно нравится, но я хочу поставить пьесу и понять, кто я есть; затем я вернусь, проведу время с семьей, поживу немного и тогда решу, что хочу делать», – приводит его слова Variety.

Тарантино также рассказал подробности о The Popinjay Cavalier. По его словам, изначально материал задумывался как киносценарий, однако позже режиссер понял, что «это действительно работает как пьеса». Главную роль в постановке исполнит Саша Барон Коэн.

Премьера пьесы, описанной как «головокружительная комедия», состоится в лондонском театре «Феникс» в марте следующего года после предпоказов в конце февраля. Постановка будет идти три месяца и закроется 13 июня.

Последним на данный момент фильмом режиссера остается «Однажды в Голливуде», вышедший в 2019 г. Картина с Брэдом Питтом, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби в главных ролях получила «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и лучшую работу художника-постановщика, а также была номинирована в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

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