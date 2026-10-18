Тарантино написал сценарий для своего десятого фильма

По словам Тарантино, он не намерен немедленно запускать проект в производство. Сначала режиссер хочет завершить работу над своей пьесой The Popinjay Cavalier, затем провести время с семьей и только после этого решить, как действовать дальше. «Я написал сценарий, который мне действительно нравится, но я хочу поставить пьесу и понять, кто я есть; затем я вернусь, проведу время с семьей, поживу немного и тогда решу, что хочу делать», – приводит его слова Variety.