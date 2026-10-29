Генпрокуроры России и Азербайджана обсудили борьбу с коррупцией

В Баку состоялась встреча генеральных прокуроров России и Азербайджана Александра Гуцана и Камрана Алиева, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие в борьбе с коррупцией и транснациональной преступностью, а также развитие сотрудничества правоохранительных органов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.