Генпрокуроры России и Азербайджана обсудили борьбу с коррупцией
В Баку состоялась встреча генеральных прокуроров России и Азербайджана Александра Гуцана и Камрана Алиева, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие в борьбе с коррупцией и транснациональной преступностью, а также развитие сотрудничества правоохранительных органов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
Глава российской прокуратуры отметил, что противодействие коррупции имеет особое значение, поскольку от решения этой задачи во многом зависит преодоление экономических и социальных проблем. По его словам, у России и Азербайджана есть многолетний опыт эффективного взаимодействия на данном направлении.
«Реализовано несколько двусторонних программ сотрудничества, которыми охвачен широкий спектр вопросов, в том числе по антикоррупционной тематике», – подчеркнул Гуцан. Он сообщил, что новая программа сотрудничества, подписанная месяц назад в Казани, предусматривает совместные мероприятия, включая обучающие семинары по использованию современных цифровых технологий для выявления коррупционных схем и пресечения правонарушений.
Генпрокурор РФ также отметил международную роль Азербайджана в развитии антикоррупционных механизмов. В качестве примеров он назвал проведение в стране пленарного заседания Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE) в прошлом году и нынешняя встреча профильных органов государств – членов Организации исламского сотрудничества.
В завершение встречи Гуцан подчеркнул важность согласования позиций на международных площадках, в том числе в преддверии ноябрьской специальной сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции. Он подтвердил готовность российской стороны продолжать сотрудничество и открытый диалог.
9 октября президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств СНГ в узком составе заявил, что страны СНГ наладили эффективное взаимодействие в борьбе с экономическими правонарушениями, отмыванием денег и коррупцией. По его словам, государства также реализуют совместные программы против криминального использования цифровых технологий, организованной преступности, наркотрафика, терроризма и экстремизма. Путин добавил, что силовые ведомства и специальные службы стран Содружества поддерживают тесные оперативные контакты.