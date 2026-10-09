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Путин: страны СНГ координируются в борьбе с экономическими и киберпреступлениями

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) наладили эффективное взаимодействие в борьбе с экономическими правонарушениями, отмыванием денег и коррупцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров государств СНГ в узком составе.

По его словам, государства также реализуют совместные программы против криминального использования цифровых технологий, организованной преступности, наркотрафика, терроризма и экстремизма.

Путин добавил, что силовые ведомства и специальные службы стран Содружества поддерживают тесные оперативные контакты. По оценке президента, такое взаимодействие позволяет развивать совместные меры против трансграничных угроз.

Кроме того, на одобрение нынешнего саммита вынесен ряд новых решений в сфере уголовной юстиции, предотвращения киберпреступлений и охраны границ. Президент РФ сообщил, что российская сторона поддерживает эти инициативы.

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения» заявил, что количество киберпреступлений в России за восемь месяцев 2026 г. снизилось почти на треть. По его словам, речь идет о распространенных видах киберпреступлений. Для борьбы с ними по поручению президента были подготовлены и приняты поправки в законодательство.

17 сентября МВД России сообщало, что количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий в январе – августе 2026 г., уменьшилось на 32% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Количество преступлений в сфере компьютерной безопасности сократилось на 40,4%, количество дистанционных краж – на 19,7%, IТ-мошенничеств – на 29%.

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