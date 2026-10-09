Путин: страны СНГ координируются в борьбе с экономическими и киберпреступлениями

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения» заявил, что количество киберпреступлений в России за восемь месяцев 2026 г. снизилось почти на треть. По его словам, речь идет о распространенных видах киберпреступлений. Для борьбы с ними по поручению президента были подготовлены и приняты поправки в законодательство.