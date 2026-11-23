VK и Max подали иски против Совета ЕС из-за санкций
Суд Евросоюза (ЕС) зарегистрировал иски против Совета ЕС от технологической компании VK, ООО «Мах» («дочка» VK, разработчик мессенджера «Макс») и ее бывшего гендиректора Елены Багудиной. Истцы потребовали отменить введенные в отношении них санкции, следует из данных, опубликованных в официальном журнале Евросоюза.
Все три заявления были поданы 7 октября. В исках указано, что «Совет допустил ошибку в оценке и нарушил критерии включения в список, <...> касающейся ограничительных мер в связи с ситуацией в России». Заявители утверждает, что рассмотрение заявления по существу показывает, что большинство обвинений «не только не подкреплены доказательствами и являются ложными, но и недостаточны для того, чтобы доказать, что заявитель оказывает техническую поддержку репрессиям в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе путем содействия таким действиям».
В июле ЕС объявил санкции против холдинга VK (ему принадлежат соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), разработчика национального мессенджера Max, а также Багудиной. Тогда представитель VK заявил «Ведомостям», что санкции ЕС не влияют на работу VK и Мax. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме. VK объединяет одноименную социальную сеть, сервисы Mail, «VK видео», «VK музыка» и другие цифровые продукты.