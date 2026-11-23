Все три заявления были поданы 7 октября. В исках указано, что «Совет допустил ошибку в оценке и нарушил критерии включения в список, <...> касающейся ограничительных мер в связи с ситуацией в России». Заявители утверждает, что рассмотрение заявления по существу показывает, что большинство обвинений «не только не подкреплены доказательствами и являются ложными, но и недостаточны для того, чтобы доказать, что заявитель оказывает техническую поддержку репрессиям в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе путем содействия таким действиям».