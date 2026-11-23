Песков призвал не воспринимать всерьез сообщения о спутнике с ядерным оружием
Сообщения немецких СМИ о том, что Россия якобы планирует запустить спутник с ядерным оружием на борту, вряд ли стоит воспринимать всерьез, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не слышали этих сообщений.
«Там такое количество "якобы" и "возможно" это и по утверждению неизвестно кого содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез», – сказал Песков.
Ранее в Süddeutsche Zeitung появилась статья о том, что Россия якобы может запустить в космос спутник с ядерной боеголовкой в любой момент в течение ближайших недель. Об этом, как написано в газете, сообщили западные разведывательные службы и военные ведомства, в частности вооруженные силы Германии и Федеральная разведывательная служба (BND). Спутник под названием «Спутник-S», как утверждается, уже готов к запуску.
1 октября президент РФ Владимир Путин сравнил риск применения ядерного оружия с «ружьем на стене». По его словам, в современных условиях все чаще звучит понятие эскалации, которое относится как к санкционному давлению, так и к боевым действиям. Он отметил, что эскалация не бывает односторонней: за действиями одной стороны следуют ответные шаги другой, что может привести к раскручиванию спирали конфликта.