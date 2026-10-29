Песков прокомментировал атаки ВСУ во время форума «Россия – Африка»
Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву во время проведения экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» подтверждают необходимость продолжения спецоперации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно.
Пресс-секретарь главы российского государства также назвал странным наносить массированную атаку беспилотниками во время проведения саммита мирового масштаба.
«Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков (цитата по ИС «Вести»).
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера в направлении Московского региона летели 613 БПЛА. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами ПВО на дальних подступах к региону. Всего над регионом был ликвидирован 231 беспилотник. До этого Собянин написал, что с ночи 29 октября на подлете к Москве сбили 119 БПЛА. О первых десяти он уведомил в 00:09 мск. Вечером 28 октября столичный мэр сообщил о 47 ликвидированных дронах в небе над Москвой. Налет БПЛА начался с 22:46 мск.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 1214 БПЛА над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Башкирией и Удмуртией.