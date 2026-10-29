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Песков прокомментировал атаки ВСУ во время форума «Россия – Африка»

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву во время проведения экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» подтверждают необходимость продолжения спецоперации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно.

Пресс-секретарь главы российского государства также назвал странным наносить массированную атаку беспилотниками во время проведения саммита мирового масштаба.

«Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков (цитата по ИС «Вести»).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера в направлении Московского региона летели 613 БПЛА. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами ПВО на дальних подступах к региону. Всего над регионом был ликвидирован 231 беспилотник. До этого Собянин написал, что с ночи 29 октября на подлете к Москве сбили 119 БПЛА. О первых десяти он уведомил в 00:09 мск. Вечером 28 октября столичный мэр сообщил о 47 ликвидированных дронах в небе над Москвой. Налет БПЛА начался с 22:46 мск.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 1214 БПЛА над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона, Башкирией и Удмуртией.

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