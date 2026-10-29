Песков прокомментировал атаки ВСУ во время форума «Россия – Африка»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера в направлении Московского региона летели 613 БПЛА. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами ПВО на дальних подступах к региону. Всего над регионом был ликвидирован 231 беспилотник. До этого Собянин написал, что с ночи 29 октября на подлете к Москве сбили 119 БПЛА. О первых десяти он уведомил в 00:09 мск. Вечером 28 октября столичный мэр сообщил о 47 ликвидированных дронах в небе над Москвой. Налет БПЛА начался с 22:46 мск.