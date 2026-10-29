ЦБ ужесточил контроль за аудиторами на финансовом рынке
Банк России ужесточил контроль за аудиторами на финансовом рынке – с начала года число выданных предписаний таким компаниям выросло почти в два раза до 46 шт. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ЦБ.
Контроль затронул аудиторские компании, проверяющие общественно значимые организации на финансовом рынке (ОЗО ФР). В компаниях отметили, что такие предписания являются серьезной мерой воздействия. Если не выполнять эти обязательства, то их могут исключить из реестра аудиторов ОЗО ФР.
В СРО «Содружество» представили значения выше данных регулятора. По версии организации, число предписаний за 2026 г. в отношении компаний из реестра ЦБ превысило 60 шт.
Эксперт «КСК групп» Михаил Щетинин уточнил, что важнее количества предписаний значимость допущенных нарушений. Например, чаще – в 67% случаях – участники реестра получали предписания за нарушение профессиональной этики и стандартов аудита. 27% предписаний аудиторам, находящимся в реестре, пришлось на нарушения законодательства, 6% – на нарушения требований ЦБ.
Контролем аудиторских компаний занимается орган Банка России – Комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.
К ОЗО ФР в России отнесены: организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также организации, финансовая отчетность которых включается в проспект ценных бумаг; банки, головные кредитные организации банковских групп и холдингов; страховые организации, общества взаимного страхования; организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, НПФ, УК инвестфондов, паевых инвестфондов и НПФ.