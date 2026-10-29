На Земле 31 октября ожидается магнитная буря
Магнитная буря слабого или среднего уровня (G1–G2) ожидается на Земле 31 октября. Геомагнитные возмущения могут продлиться около 12–15 часов, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По расчетам ученых, причиной бури станет воздействие корональной дыры на Солнце, которая выходит на линию взаимодействия с Землей. В последние дни геомагнитная активность оставалась повышенной, однако не достигала уровня магнитных бурь.
Специалисты не исключают появления полярных сияний в первые часы геомагнитных возмущений, на стыке 30 и 31 октября. Согласно математическим моделям, предстоящая буря будет относительно непродолжительной.
8 октября ученые зафиксировали самую сильную с конца лета вспышку на Солнце. Ее мощность достигла уровня M6.7. Предыдущая более интенсивная вспышка произошла 25 августа и имела уровень M6.9.