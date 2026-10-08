Ученые зафиксировали самую сильную с конца лета вспышку на Солнце
На Солнце зафиксировали самую сильную с конца лета вспышку. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН).
«На Солнце вспышка M6.7 – самая сильная с конца лета. Последний раз более крупное событие было 25 августа: вспышка M6.9», – говорится в сообщении.
Как отметили в лаборатории, событие произошло близко к центру солнечного диска и имеет шансы «зацепить» Землю, однако «пока как будто не собирается этого делать»: «Взрывных волн и движений вещества в сторону Земли на первый взгляд не видно».
7 октября синоптик Михаил Леус предупредил, что 9 октября возможны магнитные бури слабого и среднего уровней (G1–G2). По его словам, на неделе солнечная активность выросла. Произошло несколько вспышек уровня М – две из них выбросили к Земле два относительно крупных облака плазмы.