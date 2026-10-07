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Главная / Общество /

Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях 9 октября

Инна Шульгина
Ведомости
Ведомости

Магнитные бури слабого и среднего уровней (G1–G2) с вероятностью около 80% возможны на Земле 9 октября. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

На этой неделе солнечная активность выросла: произошло несколько вспышек уровня М. Две из них выбросили к Земле два относительно крупных облака плазмы, рассказал Леус. По данным международных прогностических центров, они достигнут Земли ранним утром 9 октября. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. Возвращение поля в спокойное состояние ожидается 11 октября.‍

18 августа на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G1. Еще одна магнитная буря была на Земле 2 августа.

30 июня ученые зафиксировали на Солнце следы гибели неизвестной кометы. У нее не оказалось имени и номера в каталоге.

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