Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях 9 октября
Магнитные бури слабого и среднего уровней (G1–G2) с вероятностью около 80% возможны на Земле 9 октября. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
На этой неделе солнечная активность выросла: произошло несколько вспышек уровня М. Две из них выбросили к Земле два относительно крупных облака плазмы, рассказал Леус. По данным международных прогностических центров, они достигнут Земли ранним утром 9 октября. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. Возвращение поля в спокойное состояние ожидается 11 октября.
18 августа на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G1. Еще одна магнитная буря была на Земле 2 августа.
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