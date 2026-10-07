Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях 9 октября

На этой неделе солнечная активность выросла: произошло несколько вспышек уровня М. Две из них выбросили к Земле два относительно крупных облака плазмы, рассказал Леус. По данным международных прогностических центров, они достигнут Земли ранним утром 9 октября. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. Возвращение поля в спокойное состояние ожидается 11 октября.‍