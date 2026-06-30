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Главная / Общество /

Ученые зафиксировали на Солнце следы гибели неизвестной кометы

Ведомости

Неизвестная комета разрушается в результате сближения с Солнцем, сообщила в Telegram-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге. Ничего. Просто небольшой, никому до этого дня не известный камень, родившийся много миллиардов лет назад», – рассказали ученые.

21 июня на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности M2.6. Она началась в 05:25 мск, а пик ее интенсивности пришелся на 05:46. Перед этим ученые зарегистрировали еще три вспышки более низкого класса C. Последняя активность уровня C1.1 была отмечена в 11:31 мск.

3 июня эксперты лаборатории ИКИ РАН заявили, что на Солнце также произошел черный взрыв – во время одной из мощных вспышек было разорвано и рассеяно облако нейтрального водорода, которое на снимках выглядело как темное пятно на фоне яркой солнечной поверхности.

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