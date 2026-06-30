Ученые зафиксировали на Солнце следы гибели неизвестной кометы

«На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге. Ничего. Просто небольшой, никому до этого дня не известный камень, родившийся много миллиардов лет назад», – рассказали ученые.