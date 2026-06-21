Солнечная вспышка класса M2.6 зафиксирована на Солнце

3 июня в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН заявили, что на Солнце произошел черный взрыв – во время одной из мощных вспышек было разорвано и рассеяно облако нейтрального водорода, которое на снимках выглядело как темное пятно на фоне яркой солнечной поверхности. Небольшая часть солнечного водорода сможет проникнуть в верхние слои атмосферы, после чего постепенно остынет и станет частью природных процессов на Земле.