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Солнечная вспышка класса M2.6 зафиксирована на Солнце

Ведомости

Утром 21 июня на Солнце была зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности M2.6. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Согласно опубликованной информации, вспышка началась в 05:25 мск, а пик ее интенсивности пришелся на 05:46. Перед основным событием специалисты зафиксировали три вспышки более низкого класса C. Кроме того, последняя зарегистрированная активность уровня C1.1 была отмечена в 11:31 мск.

3 июня в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН заявили, что на Солнце произошел черный взрыв – во время одной из мощных вспышек было разорвано и рассеяно облако нейтрального водорода, которое на снимках выглядело как темное пятно на фоне яркой солнечной поверхности. Небольшая часть солнечного водорода сможет проникнуть в верхние слои атмосферы, после чего постепенно остынет и станет частью природных процессов на Земле.

18 мая астрономы сообщали, что потенциально опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца. По данным специалистов, речь идет о стремительно растущей группе солнечных пятен, размеры которой уже оцениваются как крайне крупные.

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