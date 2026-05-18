CNY Бирж.10,612-0,93%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,58+0,02%
ИКИ РАН: на обратной стороне Солнца сформировался опасный центр активности

Потенциально опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, речь идет о стремительно растущей группе солнечных пятен, размеры которой уже оцениваются как крайне крупные. Как отметили ученые, на данный момент активная область выглядит только набирающей энергию и признаков сильной активности на той стороне Солнца не видно. В лаборатории подчеркивается, что группа пятен «достигает невероятных размеров», что само по себе рассматривается как фактор повышенного внимания со стороны астрономов.

В ИКИ РАН пояснили, что если в указанной области начнутся крупные взрывы, то их можно будет увидеть с Земли по плазменным облакам, вылетающим из-за края Солнца.

24 апреля в лаборатории сообщили, что на Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла – Х2,5. Это сильнейшее событие за два с половиной месяца.

Более крупная вспышка, уровень которой достиг X4.2, последний раз была зарегистрирована 4 февраля. В те дни происходила мощная серия событий, которая стала самой сильной в столетии.

23 апреля произошла первая за две недели вспышка класса M (точный балл – M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля.

