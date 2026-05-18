ИКИ РАН: на обратной стороне Солнца сформировался опасный центр активности
Потенциально опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, речь идет о стремительно растущей группе солнечных пятен, размеры которой уже оцениваются как крайне крупные. Как отметили ученые, на данный момент активная область выглядит только набирающей энергию и признаков сильной активности на той стороне Солнца не видно. В лаборатории подчеркивается, что группа пятен «достигает невероятных размеров», что само по себе рассматривается как фактор повышенного внимания со стороны астрономов.
В ИКИ РАН пояснили, что если в указанной области начнутся крупные взрывы, то их можно будет увидеть с Земли по плазменным облакам, вылетающим из-за края Солнца.
24 апреля в лаборатории сообщили, что на Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла – Х2,5. Это сильнейшее событие за два с половиной месяца.
Более крупная вспышка, уровень которой достиг X4.2, последний раз была зарегистрирована 4 февраля. В те дни происходила мощная серия событий, которая стала самой сильной в столетии.
23 апреля произошла первая за две недели вспышка класса M (точный балл – M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля.