CNY Бирж.11,019-0,46%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,39+0,07%RTSI1 167,47+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Солнце произошла самая сильная вспышка за два с половиной месяца

Ведомости

На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла – Х2,5. Это сильнейшее событие за два с половиной месяца, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Событие сопровождалось крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на снимках с космических телескопов. При этом центр взрыва сильно смещен к краю Солнца, поэтому с большей долей вероятности вспышка не окажет на Землю влияния. Фронтальные удары в любом случае исключены, а коснется ли планеты плазменное облако, будет известно позже.

В лаборатории отметили, что активность на Солнце не спала и в течение дня возможны новые крупные события.

Более крупная вспышка, уровень которой достиг X4.2, последний раз была зарегистрирована 4 февраля. В те дни происходила мощная серия событий, которая стала самой сильной в столетии.

23 апреля произошла первая за две недели вспышка класса M (точный балл – M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля.

