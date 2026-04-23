На Солнце зафиксировали первую за две недели вспышку уровня М
На Солнце обнаружили сильную вспышку, которая при этом не окажет влияния на Землю. Это первая вспышка уровня М за две недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за 2 недели вспышка класса M (точный балл – M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля», – отметили специалисты.
По данным лаборатории, на Солнце «без микроскопа видно» растущую активность. Эксперты посчитали сегодняшний взрыв очень эффектным, он был заметен на снимках космических телескопов около 8:00 мск. При этом для Земли вспышка осталась нейтральной.
В середине марта ученые также сообщали о мощной вспышке на Солнце уровня M2.8. Она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Во время вспышки также был разрушен находившийся рядом протуберанец среднего размера, что увеличило массу выброшенного газа.