На Солнце была зафиксирована крупная вспышка
На Солнце зафиксирована мощная вспышка уровня M2.8, сопровождавшаяся выбросом плазмы в сторону Земли. Пик события был зарегистрирован в 15:15 мск, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своем сайте.
Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска, что послужило выбросу плазмы. Во время вспышки также был разрушен находившийся рядом протуберанец среднего размера, что увеличило массу выброшенного газа.
Точная скорость движения плазменного облака пока не определена. По предварительным наблюдениям выброс выглядит быстрым и может достичь Земли примерно через двое суток – к середине дня 18 марта.
По оценкам специалистов, событие относится к редкой категории фронтальных ударов, когда плазменная структура направлена непосредственно к планете. Предварительно ожидается магнитная буря уровня G3, которая может стать самой сильной за последние два месяца.
25 февраля астрономы заметили самую сильную за последние две недели вспышку класса М на Солнце.
21 февраля впервые с апреля 2024 г. обнулился и индекс вспышечной активности. Как отмечают ученые, солнечная активность резко обрушилась: в начале февраля на Солнце произошло рекордное для XXI в. количество вспышек.