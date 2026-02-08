На Солнце произошло рекордное количество вспышек
Активная область 4366 произвела рекордное для XXI века число сильных вспышек на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
В активе области 66 событий уровня М и выше. Предыдущий рекорд принадлежал области 3664 – 64 сильных вспышки. В ней также происходила самая крупная магнитная буря за 20 лет.
В Лаборатории рассказали, что до обновления рекорда Солнце выдержало драматическую паузу в трое суток – казалось, что вспышек больше не будет.
Ранее астрономы сообщали, что в 14:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4358 зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут, а в 14:18 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 8 минут.