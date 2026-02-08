На Солнце зафиксировали две мощные вспышки
Астрофизики зафиксировали две крупные вспышки на Солнце 8 февраля. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.
«8 февраля в 14:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4358 зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут, а в 14:18 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 8 минут», – говорится в сообщении.
6-7 февраля на Солнце резко прекратился один из мощнейших всплесков солнечной активности XXI века. Тогда как 4 и 5 февраля здесь было зарегистрировано по 11 взрывов уровня M и X.
4 февраля на Солнце произошла вспышка, ставшая третьей по мощности за 2025–2026 гг. При этом 2 февраля ученые зафиксировали сразу 17 вспышек, четыре из которых относились к наивысшему классу Х.