Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

На Солнце зафиксировали две мощные вспышки

Ведомости

Астрофизики зафиксировали две крупные вспышки на Солнце 8 февраля. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.

«8 февраля в 14:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4358 зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут, а в 14:18 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 8 минут», – говорится в сообщении.

6-7 февраля на Солнце резко прекратился один из мощнейших всплесков солнечной активности XXI века. Тогда как 4 и 5 февраля здесь было зарегистрировано по 11 взрывов уровня M и X.

4 февраля на Солнце произошла вспышка, ставшая третьей по мощности за 2025–2026 гг. При этом 2 февраля ученые зафиксировали сразу 17 вспышек, четыре из которых относились к наивысшему классу Х.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте