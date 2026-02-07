На Солнце резко прекратился мощнейший всплеск активности
Один из мощнейших всплесков солнечной активности XXI века неожиданно прекратился, сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Активная область 4366, которая с начала февраля произвела серию сильных вспышек и была близка к рекорду, резко затихла 6–7 февраля.
«4 и 5 февраля здесь было зарегистрировано по 11 взрывов уровня M и X. 6 февраля это число резко упало до нуля, а 7 февраля график солнечной активности и вовсе выродился почти в прямую линию», – говорится в сообщении.
Ученые столкнулись с загадкой: несмотря на множество крупных вспышек, направленных в сторону Земли, они вызвали лишь слабые магнитные возмущения. Предполагается, что особая конфигурация магнитных полей в этой области помешала формированию мощных выбросов плазмы.
4 февраля на Солнце зарегистрировали третью по силе вспышку за 2025 и 2026 гг.
На поверхности Солнца 2 февраля было зафиксировано 17 вспышек, из которых четыре наивысшего класса – Х.