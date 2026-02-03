За сутки на Солнце произошло 17 вспышек
На поверхности Солнца 2 февраля было зафиксировано 17 вспышек, из которых четыре наивысшего класса – Х. Об этом ТАСС сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Первая вспышка произошла в 02:27 мск и была классифицирована как М1.4. Последняя вспышка дня зафиксирована в 21:29 мск и имела класс М2.4. В течение 2 февраля на Солнце также произошло 13 вспышек класса М.
Кроме того, зарегистрированы четыре вспышки наивысшего класса Х, среди которых самая мощная за этот день достигла уровня Х8.1. Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отметили, что с начала 2001 г. таких мощных солнечных взрывов зафиксировано всего 13.
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 1 февраля сообщала, что двухдневный рост активной области на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле. Активный центр области 4366 накачивает корону энергией, от которой она пытается избавиться в виде вспышек. Прогноз активности сводится к вопросу, когда прекратится рост активной группы.