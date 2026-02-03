За сутки на Солнце произошло 17 вспышек

Кроме того, зарегистрированы четыре вспышки наивысшего класса Х, среди которых самая мощная за этот день достигла уровня Х8.1. Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отметили, что с начала 2001 г. таких мощных солнечных взрывов зафиксировано всего 13.