На Солнце зарегистрирована третья по силе вспышка за два года

Новый взрыв произошел ровно напротив Земли, и при таком расположении и мощности может привести к исключительно сильному удару по планете. В лаборатории рассказали, что на данный момент нет признаков ухода вещества в межпланетное пространство. Зарегистрирован очень сильный импульсный рост излучения в области взрыва. Событие пока продолжается, рассказали астрономы, возможны повторные всплески.