На Солнце зарегистрирована третья по силе вспышка за два года

Ведомости

На Солнце зафиксирована третья по силе за два года вспышка, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ей присвоили балл X4.2. 

Событие произошло в 15:13 мск. Вспышка является третьей по силе за 2025 и 2026 гг. Первое по силе событие было 2 февраля. Вспышка X8.1 была вне зоны влияния на Землю. Вторым по силе является событие X5.1 11 ноября 2025 г.

Новый взрыв произошел ровно напротив Земли, и при таком расположении и мощности может привести к исключительно сильному удару по планете. В лаборатории рассказали, что на данный момент нет признаков ухода вещества в межпланетное пространство. Зарегистрирован очень сильный импульсный рост излучения в области взрыва. Событие пока продолжается, рассказали астрономы, возможны повторные всплески.

3 февраля на Солнце произошла вспышка класса X1.5. В 17:32 мск в лаборатории уточнили, что очевидных признаков выброса плазмы к Земле нет.

