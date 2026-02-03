На Солнце произошла четвертая за год вспышка класса X
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса – X. Ей присвоили балл X1.5. Об этом сообщил Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Пик был достигнут в 17:08 мск.
В 17:32 мск в Лаборатории уточнили, что очевидных признаков выброса плазмы к Земле нет.
Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») 3 февраля сообщал, что на Солнце произошла близкая к высочайшему классу X вспышка, ставшая шестой за сутки. По данным специалистов, 3 февраля в активной группе солнечных пятен была зафиксирована серия вспышек класса M в рентгеновском диапазоне. Самой мощной из них стала вспышка уровня M7.2, зарегистрированная в 10:01 мск и продолжавшаяся 35 минут. Она по своей энергии приблизилась к порогу X-класса.
Кроме того, в течение суток в той же группе пятен наблюдались вспышки классов M3.7, M3.3, M2.6, M2.5, M1.8 и M1.5 продолжительностью от 10 до 35 минут. Все события сопровождались повышенной рентгеновской активностью.
2 февраля на поверхности Солнца было зафиксировано 17 вспышек, из которых четыре наивысшего класса – Х.