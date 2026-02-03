На Солнце произошла четвертая за год вспышка класса X

Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») 3 февраля сообщал, что на Солнце произошла близкая к высочайшему классу X вспышка, ставшая шестой за сутки. По данным специалистов, 3 февраля в активной группе солнечных пятен была зафиксирована серия вспышек класса M в рентгеновском диапазоне. Самой мощной из них стала вспышка уровня M7.2, зарегистрированная в 10:01 мск и продолжавшаяся 35 минут. Она по своей энергии приблизилась к порогу X-класса.