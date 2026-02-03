Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Солнце произошла четвертая за год вспышка класса X

Ведомости

На Солнце произошла вспышка наивысшего класса – X. Ей присвоили балл X1.5. Об этом сообщил Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Пик был достигнут в 17:08 мск.

В 17:32 мск в Лаборатории уточнили, что очевидных признаков выброса плазмы к Земле нет.

Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») 3 февраля сообщал, что на Солнце произошла близкая к высочайшему классу X вспышка, ставшая шестой за сутки. По данным специалистов, 3 февраля в активной группе солнечных пятен была зафиксирована серия вспышек класса M в рентгеновском диапазоне. Самой мощной из них стала вспышка уровня M7.2, зарегистрированная в 10:01 мск и продолжавшаяся 35 минут. Она по своей энергии приблизилась к порогу X-класса.

Кроме того, в течение суток в той же группе пятен наблюдались вспышки классов M3.7, M3.3, M2.6, M2.5, M1.8 и M1.5 продолжительностью от 10 до 35 минут. Все события сопровождались повышенной рентгеновской активностью.

2 февраля на поверхности Солнца было зафиксировано 17 вспышек, из которых четыре наивысшего класса – Х.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь