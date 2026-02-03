На Солнце произошла шестая за день вспышка Х-класса
Близкая к высочайшему классу X вспышка, ставшая уже шестой за сутки, произошла на Солнце. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
По данным специалистов, 3 февраля в активной группе солнечных пятен была зафиксирована серия вспышек класса M в рентгеновском диапазоне. Самой мощной из них стала вспышка уровня M7.2, зарегистрированная в 10:01 мск и продолжавшаяся 35 минут. Она по своей энергии приблизилась к порогу X-класса.
Кроме того, в течение суток в той же группе пятен наблюдались вспышки классов M3.7, M3.3, M2.6, M2.5, M1.8 и M1.5 продолжительностью от 10 до 35 минут. Все события сопровождались повышенной рентгеновской активностью.
На поверхности Солнца 2 февраля было зафиксировано 17 вспышек, из которых четыре наивысшего класса – Х.
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 1 февраля сообщала, что двухдневный рост активной области на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле. Активный центр области 4366 накачивает корону энергией, от которой она пытается избавиться в виде вспышек. Прогноз активности сводится к вопросу, когда прекратится рост активной группы.