Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Солнце произошла шестая за день вспышка Х-класса

Ведомости

Близкая к высочайшему классу X вспышка, ставшая уже шестой за сутки, произошла на Солнце. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным специалистов, 3 февраля в активной группе солнечных пятен была зафиксирована серия вспышек класса M в рентгеновском диапазоне. Самой мощной из них стала вспышка уровня M7.2, зарегистрированная в 10:01 мск и продолжавшаяся 35 минут. Она по своей энергии приблизилась к порогу X-класса.

Кроме того, в течение суток в той же группе пятен наблюдались вспышки классов M3.7, M3.3, M2.6, M2.5, M1.8 и M1.5 продолжительностью от 10 до 35 минут. Все события сопровождались повышенной рентгеновской активностью.

На поверхности Солнца 2 февраля было зафиксировано 17 вспышек, из которых четыре наивысшего класса – Х. 

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 1 февраля сообщала, что двухдневный рост активной области на Солнце может спровоцировать магнитные бури на Земле. Активный центр области 4366 накачивает корону энергией, от которой она пытается избавиться в виде вспышек. Прогноз активности сводится к вопросу, когда прекратится рост активной группы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте