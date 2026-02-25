На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели
На Солнце заметили самую сильную за последние две недели вспышку класса М. При этом она не сравнится с солнечным штормом начала февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
Солнечная активность восстанавливается после затишья в середине месяца. За сутки астрономы отследили более десяти вспышек в новой области на юге. Группа при этом все еще остается без номера. В лаборатории отметили, что пятна все еще за горизонтом.
Произошедшее событие не самое сильное, однако формально это самая крупная вспышка с 9 февраля. Для Земли никаких угроз не наблюдается.
21 февраля впервые с апреля 2024 г. обнулился и индекс вспышечной активности. Как отмечают ученые, солнечная активность резко обрушилась: в начале февраля на Солнце произошло рекордное для XXI в. количество вспышек. На следующий день звезда превратилась в идеальный диск без каких-либо признаков активности.