На Солнце пропали все пятна
Все пятна пропали на обращенной к Земле стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
Как отметили ученые, звезда превратилась в идеальный диск без каких-либо признаков активности.
Пятна – это маркеры магнитной активности Солнца, они образуются в зонах выхода мощных магнитных полей. Их исчезновение говорит о глубоком спаде активности, который обычно приходится на период минимума солнечного цикла. Последний раз Солнце без пятен было видно 11 декабря 2021 г.
21 февраля впервые с апреля 2024 г. обнулился и индекс вспышечной активности. Как отмечают ученые, солнечная активность резко обрушилась: в начале февраля на Солнце произошло рекордное для XXI в. количество вспышек.