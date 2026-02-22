На Солнце пропали все пятна

Пятна – это маркеры магнитной активности Солнца, они образуются в зонах выхода мощных магнитных полей. Их исчезновение говорит о глубоком спаде активности, который обычно приходится на период минимума солнечного цикла. Последний раз Солнце без пятен было видно 11 декабря 2021 г.