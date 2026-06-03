На Солнце произошел черный взрыв
На Солнце произошел черный взрыв – во время одной из мощных вспышек было разорвано и рассеяно облако нейтрального водорода, которое на снимках выглядело как темное пятно на фоне яркой солнечной поверхности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН.
Как поясняют астрономы, вторая из зафиксированных за день вспышек, произошедшая около 10:00 мск, выбросила в солнечную корону облако нейтрального водорода. «В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошло второе», – сообщили специалисты.
По оценкам ученых, часть выброшенного вещества уже движется в сторону Земли и достигнет нашей планеты в ночь на 4 июня. Небольшая часть солнечного водорода сможет проникнуть в верхние слои атмосферы, после чего постепенно остынет и станет частью природных процессов на Земле. Специалисты отмечают, что подобный обмен веществом между Солнцем и Землей происходит на протяжении всей истории существования планеты и является естественным следствием солнечной активности.
18 мая астрономы сообщали, что потенциально опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца. По данным специалистов, речь идет о стремительно растущей группе солнечных пятен, размеры которой уже оцениваются как крайне крупные.