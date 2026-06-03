На Солнце произошел черный взрыв

Как поясняют астрономы, вторая из зафиксированных за день вспышек, произошедшая около 10:00 мск, выбросила в солнечную корону облако нейтрального водорода. «В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошло второе», – сообщили специалисты.