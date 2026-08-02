Астрономы сообщили о первой в августе магнитной буре
Первая в августе магнитная буря началась на Земле менее часа назад, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным лаборатории, выброс солнечной плазмы достиг Земли еще около 14:30 мск, однако уровень геомагнитного возмущения вырос до штормового только сейчас. Интенсивность события находится между категориями G1 (слабая) и G2 (умеренная), что соответствует прогнозам.
«Как и прогнозировалось утром 2 августа, последний месяц лета не стал долго раскачиваться, и менее часа назад все же началась первая магнитная буря августа – она же шестая буря этого лета», – говорится в сообщении лаборатории.
Буря продлится не более 4–6 часов.
30 июня ученые зафиксировали на Солнце следы гибели неизвестной кометы. У нее нет ни имени, ни номера в каталоге. »Просто небольшой, никому до этого дня не известный камень, родившийся много миллиардов лет назад», – пояснили в лаборатории.