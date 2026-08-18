Землю накрыла магнитная буря уровня G1

Первая магнитная буря в этом месяце произошла 2 августа. По данным исследователей, по силе буря находилась между уровнями G1 (слабая) и G2 (умеренная). «Как и прогнозировалось утром 2 августа, последний месяц лета не стал долго раскачиваться», – заявили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.