Землю накрыла магнитная буря уровня G1
Утром во вторник на Земле зафиксировали магнитную бурю слабого уровня G1. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (ИСЗФ СО) РАН в своем Telegram-канале.
Ожидается, что буря будет короткой. К полудню по Москве поле Земли вернется к слабовозмущенному состоянию, но полная стабилизация займет двое–трое суток. Земля находится под влиянием крупной корональной дыры, поэтому возможны повторные всплески.
Ученые подчеркнули, что август оказался активным месяцем. За 18 дней случилось уже три магнитные бури, что контрастирует с низким уровнем солнечной динамики.
Первая магнитная буря в этом месяце произошла 2 августа. По данным исследователей, по силе буря находилась между уровнями G1 (слабая) и G2 (умеренная). «Как и прогнозировалось утром 2 августа, последний месяц лета не стал долго раскачиваться», – заявили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.