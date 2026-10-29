Более 50 завербованных через «Дайвинчик» задержали по делам о поджогах
С июля 2025 г. задержали 56 россиян в возрасте от 12 до 24 лет по подозрению в совершении преступлений, связанных с поджогами и диверсиями. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В августе и сентябре были задержаны десять пользователей чат-бота Telegram «Дайвинчик/Leo». По данным спецслужбы, они планировали или уже совершили по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей правоохранителей, автозаправочных станций, а также объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.
Среди последних задержанных – восемь подростков в возрасте от 14 до 17 лет и двое совершеннолетних россиян 19 и 24 лет. Операции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях.
Как утверждает ФСБ, некоторые фигуранты также выступали в качестве курьеров. Они доставляли в криптообменные пункты деньги, полученные от обманутых граждан.
По указанным эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 1 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Обвинения предъявлены лицам, достигшим возраста уголовной ответственности.
29 июля ФСБ выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через «Дайвинчик/Leo». В ФСБ сообщили, что в результате совместных мероприятий с МВД и СК РФ с июля 2025 г. в ряде регионов России задержаны 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет, пользовавшихся указанным Telegram-сервисом. По данным ФСБ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
23 декабря 2025 г. чат-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» был внесен Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов.