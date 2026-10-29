Более 50 завербованных через «Дайвинчик» задержали по делам о поджогах

29 июля ФСБ выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через «Дайвинчик/Leo». В ФСБ сообщили, что в результате совместных мероприятий с МВД и СК РФ с июля 2025 г. в ряде регионов России задержаны 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет, пользовавшихся указанным Telegram-сервисом. По данным ФСБ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).