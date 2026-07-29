Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,711+0,37%MGTS1 212+2,89%KLVZ2,196+6,19%IMOEX2 221,64+1,39%RTSI889,3+1,39%RGBI114,8+0,26%RGBITR770,81+0,29%
Главная / Общество /

ФСБ выявила схемы вовлечения подростков в преступления через чат-боты Telegram

Ведомости

ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». Ведомство также опубликовало видеозаписи с показаниями 11 молодых людей, которые признались в совершении поджогов и других преступлений по указанию украинских кураторов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В ФСБ утверждают, что после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. По версии ФСБ, подросткам сообщали, что их действия использовались украинской стороной, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к поджогам объектов транспорта, энергетики, связи и финансовой инфраструктуры. В опубликованных показаниях фигуранты рассказали, что действовали под психологическим давлением и влиянием кураторов.

В ЦОС ФСБ сообщили, что в результате совместных мероприятий с МВД и СК РФ с июля 2025 г. в ряде регионов России задержаны 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет, пользовавшихся указанным Telegram-сервисом. По данным ФСБ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ. Достигшим возраста уголовной ответственности предъявлены обвинения, им избраны меры пресечения.

Соцсети, ЗОЖ, донорство и уголовные дела: чем прославился Павел Дуров

Технологии

Ведомство также напомнило, что 23 декабря 2025 г. чат-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» был внесен Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов. ФСБ заявила, что запрещенная информация, а также связанные с сервисом каналы и боты продолжают использоваться в противоправных целях.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте