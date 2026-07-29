ФСБ выявила схемы вовлечения подростков в преступления через чат-боты Telegram

В ФСБ утверждают, что после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. По версии ФСБ, подросткам сообщали, что их действия использовались украинской стороной, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к поджогам объектов транспорта, энергетики, связи и финансовой инфраструктуры. В опубликованных показаниях фигуранты рассказали, что действовали под психологическим давлением и влиянием кураторов.