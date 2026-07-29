ФСБ выявила схемы вовлечения подростков в преступления через чат-боты Telegram
ФСБ России выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». Ведомство также опубликовало видеозаписи с показаниями 11 молодых людей, которые признались в совершении поджогов и других преступлений по указанию украинских кураторов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
В ФСБ утверждают, что после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем с ними связывались лица, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. По версии ФСБ, подросткам сообщали, что их действия использовались украинской стороной, после чего под угрозой уголовного преследования склоняли к поджогам объектов транспорта, энергетики, связи и финансовой инфраструктуры. В опубликованных показаниях фигуранты рассказали, что действовали под психологическим давлением и влиянием кураторов.
В ЦОС ФСБ сообщили, что в результате совместных мероприятий с МВД и СК РФ с июля 2025 г. в ряде регионов России задержаны 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет, пользовавшихся указанным Telegram-сервисом. По данным ФСБ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ. Достигшим возраста уголовной ответственности предъявлены обвинения, им избраны меры пресечения.
Ведомство также напомнило, что 23 декабря 2025 г. чат-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» был внесен Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов. ФСБ заявила, что запрещенная информация, а также связанные с сервисом каналы и боты продолжают использоваться в противоправных целях.
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.